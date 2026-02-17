White Diamond Industries hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

White Diamond Industries gab am 14.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,04 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das White Diamond Industries ein Ergebnis je Aktie von -0,050 INR vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat White Diamond Industries im vergangenen Quartal 0,1 Millionen INR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 99,57 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte White Diamond Industries 30,6 Millionen INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at