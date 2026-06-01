White Diamond Industries verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

White Diamond Industries hat am 29.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,12 INR. Im Vorjahresquartal hatten 0,110 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat White Diamond Industries im vergangenen Quartal 131,6 Millionen INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 213,40 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte White Diamond Industries 42,0 Millionen INR umsetzen können.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 0,280 INR beziffert. Im Jahr zuvor waren 0,490 INR je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wies das Unternehmen einen Rückgang von 32,47 Prozent auf 132,59 Millionen INR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 196,33 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at