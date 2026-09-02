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02.09.2026 06:31:29
White Gold legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
White Gold hat am 31.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von 0,01 CAD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,010 CAD je Aktie gewesen.
Redaktion finanzen.at
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