White Gold: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

White Gold hat am 01.06.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Verlust je Aktie lag bei 0,01 CAD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,010 CAD je Anteilsschein in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at