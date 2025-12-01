|
01.12.2025 06:31:29
White Gold stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
White Gold hat am 28.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.
Der Verlust je Anteilsschein wurde bei 0,01 CAD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,010 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
