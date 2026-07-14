Surge Holdings Aktie
WKN DE: A2QNCP / ISIN: US86882L1052
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14.07.2026 18:31:57
White House Cheers Inflation Data While Iran War Sparks New Price Surge
The news of an improvement in consumer prices in June came as the U.S. and Iran escalated attacks, risking a return to high energy prices.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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