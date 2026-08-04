Visa Aktie
WKN DE: A0NC7B / ISIN: US92826C8394
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04.08.2026 23:59:20
White House revokes visa of Brazil's ambassador to US: reports
The move was in response to Brazil delaying formal diplomatic approval of the US ambassador to Brasilia and denying visas to several US diplomats.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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