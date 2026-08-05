Visa Aktie
WKN DE: A0NC7B / ISIN: US92826C8394
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05.08.2026 02:19:20
White House revokes visa of Brazil's ambassador to US
The move was in response to Brazil delaying formal diplomatic approval of the US ambassador to Brasilia and denying visas to several US diplomats. Brazil has rejected the decision.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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