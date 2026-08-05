Visa Aktie

Visa für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0NC7B / ISIN: US92826C8394

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05.08.2026 06:51:19

White House revokes visa of Brazil's ambassador to US

The move was in response to Brazil delaying formal diplomatic approval of the US ambassador to Brasilia and denying visas to several US diplomats. Brazil has rejected the decision.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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