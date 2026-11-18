ÅF AB Aktie
WKN DE: A115QU / ISIN: SE0005999836
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18.11.2026 02:23:27
White House Withdraws Nomination of Heidi Overton to Be F.D.A. Commissioner
The Senate health committee was scheduled to vote on her nomination Wednesday morning, but it became increasingly clear that she did not have enough support.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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Nachrichten zu ÅF AB
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21.10.26
|Ausblick: ÅF AB stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
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07.10.26
|Erste Schätzungen: ÅF AB veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
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17.09.26
|Trump administration approves $24bn sale of F-35 jets to Saudi Arabia (Financial Times)
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14.07.26
|Ausblick: ÅF AB gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
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07.07.26
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01.07.26
|Erste Schätzungen: ÅF AB präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
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