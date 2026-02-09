09.02.2026 06:31:29

White Mountains Insurance Group präsentierte Quartalsergebnisse

White Mountains Insurance Group hat am 06.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 327,23 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -50,780 USD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz lag bei 576,1 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 60,92 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 358,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

In Sachen EPS wurden 430,14 USD je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte White Mountains Insurance Group 89,79 USD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite hat White Mountains Insurance Group im vergangenen Geschäftsjahr 2,30 Milliarden USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,61 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte White Mountains Insurance Group 2,24 Milliarden USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at

