White River Bancshares Aktie
WKN DE: A40B2M / ISIN: US96445A1088
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20.10.2026 15:50:31
White River Bancshares Co Q3 Profit Advances
(RTTNews) - White River Bancshares Co (WRIV) released a profit for its third quarter that Increased, from the same period last year
The company's earnings totaled $5.09 million, or $1.04 per share. This compares with $3.54 million, or $0.72 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 12.1% to $16.82 million from $15.00 million last year.
White River Bancshares Co earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $5.09 Mln. vs. $3.54 Mln. last year. -EPS: $1.04 vs. $0.72 last year. -Revenue: $16.82 Mln vs. $15.00 Mln last year.
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