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23.04.2026 06:31:29
White River Bancshares präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
White River Bancshares hat am 21.04.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.
Der Gewinn je Aktie lag bei 1,38 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,07 USD je Aktie vermeldet.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 16,55 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 25,4 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 21,8 Millionen USD ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
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