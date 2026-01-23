White River Bancshares stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

White River Bancshares hat am 21.01.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf 1,78 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,750 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat White River Bancshares 25,7 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 24,17 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 20,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 5,63 USD gegenüber 3,03 USD je Aktie im Vorjahr.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat White River Bancshares 95,68 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 24,13 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 77,08 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at