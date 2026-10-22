White River Bancshares vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

White River Bancshares hat am 20.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,04 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte White River Bancshares ein EPS von 0,720 USD je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 10,93 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 27,6 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 24,9 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at