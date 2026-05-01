|
01.05.2026 06:31:29
Whitecap Resources informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Whitecap Resources äußerte sich am 29.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.
Es stand ein EPS von 0,02 CAD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Whitecap Resources noch ein Gewinn pro Aktie von 0,280 CAD in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite standen 1,84 Milliarden CAD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 855,2 Millionen CAD umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!