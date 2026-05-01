Whitecap Resources informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Whitecap Resources äußerte sich am 29.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Es stand ein EPS von 0,02 CAD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Whitecap Resources noch ein Gewinn pro Aktie von 0,280 CAD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 1,84 Milliarden CAD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 855,2 Millionen CAD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at