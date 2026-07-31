Whitecap Resources präsentierte Quartalsergebnisse

Whitecap Resources lud am 29.07.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,73 CAD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Whitecap Resources ein EPS von 0,330 CAD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz lag bei 2,35 Milliarden CAD – das entspricht einem Zuwachs von 86,31 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,26 Milliarden CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at