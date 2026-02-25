Whitecap Resources: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Whitecap Resources präsentierte in der am 23.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,25 CAD, nach 0,400 CAD im Vorjahresvergleich.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 76,64 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,51 Milliarden CAD umgesetzt, gegenüber 852,4 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,990 CAD. Im Vorjahr hatte Whitecap Resources 1,37 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 54,88 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 5,17 Milliarden CAD umgesetzt, gegenüber 3,34 Milliarden CAD im Vorjahr.

