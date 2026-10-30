Whitecap Resources stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Whitecap Resources gab am 28.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

In Sachen EPS wurden 0,27 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Whitecap Resources 0,170 CAD je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 38,04 Prozent auf 2,14 Milliarden CAD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,55 Milliarden CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at