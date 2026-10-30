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30.10.2026 06:31:28
Whitecap Resources zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Whitecap Resources hat am 28.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Es stand ein EPS von 0,19 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Whitecap Resources noch ein Gewinn pro Aktie von 0,120 USD in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,53 Milliarden USD – ein Plus von 35,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Whitecap Resources 1,12 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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