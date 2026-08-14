Whitefibre: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Whitefibre präsentierte am 12.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Das vergangene Quartal hat Whitefibre mit einem Umsatz von insgesamt 0,2 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 53,33 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at