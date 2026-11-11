Whitehorse Financial: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Whitehorse Financial lud am 09.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf 0,30 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Whitehorse Financial -0,020 USD je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 29,71 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 11,2 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren 15,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at