Whitehorse Financial gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Whitehorse Financial hat am 29.02.2024 die Bilanz zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,456 USD. Im Vorjahresviertel hatte Whitehorse Financial 0,476 USD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 25,6 Millionen USD – das entspricht einem Minus von 1,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 25,9 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Mit Blick auf das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 1,85 USD und einen Umsatz von 102,62 Millionen USD in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.at