Whitehorse Financial hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Whitehorse Financial hat am 10.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,48 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,100 USD je Aktie in den Büchern standen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 686,89 Prozent auf 14,3 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von -2,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at