05.03.2026 06:31:28
Whitehorse Financial präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Whitehorse Financial präsentierte am 02.03.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,36 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,170 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Umsatzseitig standen 6,0 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 31,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Whitehorse Financial 8,8 Millionen USD erwirtschaftet hatte.
Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 0,620 USD ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,470 USD je Aktie generiert.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 49,37 Prozent zurück. Hier wurden 37,89 Millionen USD gegenüber 74,84 Millionen USD im Vorjahr generiert.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
