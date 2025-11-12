Whitehorse Financial: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Whitehorse Financial hat am 10.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,02 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,300 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 15,9 Millionen USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 30,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 22,9 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at