Whitemud Resources A legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Whitemud Resources A präsentierte am 28.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 0,2 Millionen CAD – ein Plus von 320,0 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Whitemud Resources A 0,1 Millionen CAD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at