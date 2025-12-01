|
01.12.2025 06:31:29
Whitemud Resources A legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Whitemud Resources A präsentierte am 28.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 0,2 Millionen CAD – ein Plus von 320,0 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Whitemud Resources A 0,1 Millionen CAD erwirtschaftet hatte.
