Whitemud Resources A: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Whitemud Resources A gab am 19.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 257,14 Prozent auf 0,3 Millionen CAD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 0,1 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at