Whitemud Resources A zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Whitemud Resources A hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 31.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Im abgelaufenen Quartal hat Whitemud Resources A 0,5 Millionen CAD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 433,33 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 0,1 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at