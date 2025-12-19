Whitestone REIT Aktie
WKN DE: A1JJ6F / ISIN: US9660842041
|
19.12.2025 13:28:50
Whitestone REIT Board Of Trustees Authorizes $50 Mln Share Buyback, Raises Quarterly Dividend
(RTTNews) - Whitestone REIT (WSR) on Friday said its board of trustees has authorized a share repurchase program of up to $50 million.
The company also declared a quarterly dividend of $0.1425 per share, a 5.6% increase over the previous quarterly dividend, payable on March 30, 2026, to shareholders of record on March 16.
Whitestone REIT shares closed at $13.66 on Thursday, down 0.51%.
