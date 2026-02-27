|
Whitestone REIT gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Whitestone REIT hat am 25.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,43 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,330 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 44,0 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 7,26 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Whitestone REIT einen Umsatz von 41,0 Millionen USD eingefahren.
Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,950 USD. Im Vorjahr hatte Whitestone REIT 0,720 USD je Aktie erwirtschaftet.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 4,01 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 161,74 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 155,51 Millionen USD im Vorjahr.
