Whitestone REIT: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Whitestone REIT hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 06.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,08 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,070 USD je Aktie in den Büchern standen.

Umsatzseitig wurden 41,9 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Whitestone REIT 38,3 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at