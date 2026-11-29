GENF (dpa-AFX) - Der Chef der Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat die USA aufgefordert, die Sanktionen gegen Kuba aufzuheben. "Ich bin (...) traurig über das, was ich dort gesehen habe", schrieb Tedros Adhanom Ghebreyesus nach einem Besuch in Kuba auf der Plattform X. Er bezog sich auf Kinder in den Krankenhäusern und Personal, das mit beschränkten Mitteln versuche, den Betrieb aufrechtzuerhalten.

"Kinder sollten niemals den Preis für politische Auseinandersetzungen zahlen müssen. Ich fordere die USA nachdrücklich auf, die Sanktionen aufzuheben - um ihretwillen", schrieb der WHO-Chef.

USA wollen Ende der kommunistischen Regierung

Tedros hatte auf der Insel unter anderem Kinderkrankenhäuser besucht. Das Personal berichtete ihm, dass die Treibstoffblockade der USA die Stromversorgung einschränke. Ebenso fehlten in vielen Kliniken Ersatzteile für Maschinen zur Blutwäsche und Computertomographie, aber auch Spritzen, Medikamente und Material für die Wundversorgung sind rar.

Die USA haben unter Präsident Donald Trump die Sanktionen gegen Kuba verschärft, weil sie durch politischen und wirtschaftlichen Druck den Zusammenbruch der kommunistischen Regierung herbeiführen wollen./oe/DP/mis