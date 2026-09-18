Berkshire Hathaway Aktie
WKN DE: A0YJQ2 / ISIN: US0846707026
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18.09.2026 18:16:43
Who Is Howard Buffett, the New Berkshire Hathaway Chairman?
Mr. Buffett, 71, is succeeding his father, Warren, but will not be running the company’s day-to-day operations.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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