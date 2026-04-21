Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
|
21.04.2026 03:02:34
Who is John Ternus, the 50-year-old Apple hardware chief who has just been named CEO?
The leadership change marks the end of an era at one of the world’s most iconic companiesWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Apple Inc.
|
22.04.26
|Börse New York in Grün: Dow Jones beendet den Mittwochshandel in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
22.04.26
|Freundlicher Handel: Dow Jones-Börsianer greifen am Nachmittag zu (finanzen.at)
|
22.04.26
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
21.04.26
|Börse New York: Dow Jones letztendlich mit Abgaben (finanzen.at)
|
21.04.26
|Zurückhaltung in New York: Dow Jones notiert im Minus (finanzen.at)
|
21.04.26
|NYSE-Handel Dow Jones verbucht Verluste (finanzen.at)
|
21.04.26
|AKTIEN IM FOKUS: Anthropic-Allianz stützt Amazon - Cook-Abschied belastet Apple (dpa-AFX)
|
21.04.26