Who Is Satoshi Nakamoto? My Quest to Unmask Bitcoin’s Creator

Quest Holdings Aktie
WKN: 917973 / ISIN: GRS310313002
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08.04.2026 06:00:25
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Bitcoin’s creator has hidden behind the pseudonym Satoshi Nakamoto for 17 years. But a trail of clues buried deep in crypto lore led to a 55-year-old computer scientist named Adam Back.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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