Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
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24.06.2026 12:00:07
Who is the Indian entrepreneur tapped by Meta to lead WhatsApp?
Kunal Shah has experience in building transaction platforms and insights into emerging marketsWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
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