WHO warnt vor Gesundheitsproblemen durch Pandemie-Müll

Genf (Reuters) - Die Corona-Pandemie produziert auch riesige Müllberge.

Wegen gebrauchter Spritzen, verwendeter Testkits und alter Impfstoffflaschen hätten sich Zehntausende Tonnen medizinischer Abfälle angehäuft, stellte die Weltgesundheitsorganisation (WHO) in einem am Dienstag veröffentlichen Bericht fest. Die Organisation warnte auch vor neuen Gesundheitsgefahren: Das Material, von dem ein Teil infektiös sein könnte, setze das Gesundheitspersonal potenziell Verbrennungen, Nadelstichverletzungen und krankheitsverursachenden Keimen aus. Gemeinden in der Nähe schlecht verwalteter Mülldeponien könnten auch durch kontaminierte Luft aus der Verbrennung von Abfällen, schlechte Wasserqualität oder krankheitsübertragende Schädlinge betroffen sein. Die WHO forderte Anstrengungen, um den Verpackungsmüll zu verringern und möglicherweise recycelbare Schutzkleidung zu entwickeln.

Die WHO schätzt, dass allein die etwa acht Milliarden verabreichten Impfstoffdosen weltweit zusätzliche 144.000 Tonnen Abfall in Form von Glasfläschchen, Spritzen, Nadeln und Sicherheitsboxen erzeugt haben. Dazu kommen Milliarden Testkits und Schutzausrüstung wie Handschuhe oder Kittel. Schon vor der Pandemie war nach Angaben der WHO etwa ein Drittel der Gesundheitseinrichtungen weltweit nicht in der Lage, die anfallenden Abfallmengen zu bewältigen. In den armen Ländern seien es sogar 60 Prozent gewesen.