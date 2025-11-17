|
17.11.2025 05:49:39
WHO warnt vor Tabak-Lobby - Filterverbot in Genf diskutiert
GENF (dpa-AFX) - Die 183 Vertragsstaaten der Anti-Tabak-Konvention beraten ab Montag (10.00 Uhr) in Genf über den weiteren Kampf gegen Tabak und Nikotin. Auf dem Tisch liegt unter anderem ein Expertenpapier, das neue Maßnahmen vorschlägt - etwa das Verbot von Filtern für Zigaretten und das Verbot von Aromastoffen in E-Zigaretten. Die Konvention ist 2005 in Kraft getreten.
Die Weltgesundheitsorganisation WHO wirft der Tabakindustrie vor, mit Geschmacksrichtungen wie Gummibärchen oder Zuckerwatte besonders Kinder ködern zu wollen. Sie warnt alle Teilnehmerländer vor Einflussversuchen der Industrie und ruft sie auf, Lobbyisten der Industrie nicht in ihren Delegationen zu dulden./oe/DP/he

