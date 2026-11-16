WHO zu Resistenzen: viele Millionen Todesfälle drohen

GENF (dpa-AFX) - Routineoperationen und Geburten können lebensgefährlich werden, wenn Patienten sich mit Bakterien, Viren oder Pilzen infizieren, bei denen die vorhandenen Medikamente nicht mehr anschlagen. "Die Bedrohung durch Antibiotika- und andere Resistenzen ist weit verbreitet und bedroht die Zukunft der modernen Medizin", warnte der zuständige Spezialist der Weltgesundheitsorganisation (WHO), Jean Pierre Nyemazi.

Auch Krebspatientinnen und -patienten und chronisch Kranke seien größeren Gefahren ausgesetzt, wenn sie sich mit Krankheitserregern infizieren, die sich angepasst haben und gegen die herkömmliche Medikamente wirkungslos sind. Die WHO ruft Länder mit einer Aktionswoche (18. bis 24. November) zu einem entschlosseneren Kampf gegen Resistenzen auf.

2021 seien nach Schätzungen mehr als eine Million Menschen aufgrund solcher Resistenzen gestorben. Wenn die heutigen Trends sich fortsetzten, könnten nach Modellrechnungen in den nächsten 25 Jahren weltweit 39 Millionen Menschen dadurch sterben, so Nyemazi. Die Zahl der Bakterien, gegen die gängige Medikamente wirkungslos sind, wachse, und es würden nicht genügend neue Antibiotika entwickelt.

"Infektionen zu verhindern ist die beste Maßnahme, um den Bedarf für Antibiotika zu senken", sagte WHO-Spezialistin Pravarsha Prakash. Aber nur ein gutes Drittel aller Länder habe die WHO-Richtlinien dafür im ganzen Land umgesetzt.

2024 hatte die Weltgesundheitsversammlung Ziele festgelegt, die bis 2030 erreicht werden sollten. Davon seien zu viele Länder noch zu weit entfernt, hieß es. Darunter sind unter anderem Ziele für Infektionsprävention, den Einsatz der Medikamente in Krankenhäusern, Testkapazitäten und Resistenz-Überwachung. In Deutschland sieht die WHO unter anderem Nachholbedarf dabei, junge Leute über die Gefahren aufzuklären, und beim Abwassermanagement, um die Freisetzung antimikrobieller Wirkstoffe in die Natur zu vermindern./oe/DP/zb