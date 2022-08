Whole Earth Brands A gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Whole Earth Brands A hat am 09.08.2022 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2022 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,030 USD, nach 0,090 USD im Vorjahresvergleich.

Beim Umsatz wurden 133,5 Millionen USD gegenüber 126,5 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at