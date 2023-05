Whole Earth Brands A gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Whole Earth Brands A hat am 10.05.2023 das Zahlenwerk zum am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,470 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Whole Earth Brands A ein EPS von 0,070 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Whole Earth Brands A im vergangenen Quartal 132,4 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1,40 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Whole Earth Brands A 130,6 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at