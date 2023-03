Whole Earth Brands A: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Whole Earth Brands A hat am 13.03.2023 die Bücher zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 1,440 USD gegenüber -0,010 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 4,66 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 138,9 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 132,7 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Whole Earth Brands A 538,27 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 8,97 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 493,97 Millionen USD erwirtschaftet worden.

In Bezug auf das abgelaufene Geschäftsjahr hatten die Analysten-Schätzungen bei einem Gewinn von 0,045 USD je Aktie sowie einem Umsatz von 539,23 Millionen USD gelegen.

Redaktion finanzen.at