Whole Earth Brands A: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Whole Earth Brands A präsentierte in der am 12.03.2024 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2023 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,170 USD. Im Vorjahresquartal waren -1,440 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 151,2 Millionen USD gegenüber 138,9 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,900 USD gegenüber -1,420 USD im Vorjahr verkündet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 2,35 Prozent auf 550,91 Millionen USD aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 538,27 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at