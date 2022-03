Whole Earth Brands A vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Whole Earth Brands A gab am 14.03.2022 die Zahlen für das am 31.12.2021 abgelaufene Quartal bekannt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,010 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,130 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 75,33 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 132,7 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 75,7 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 493,97 Millionen USD – ein Plus von 79,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Whole Earth Brands A 275,50 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Auf das abgelaufene Gesamtjahr blickend, hatten Analysten mit einem Gewinn von 0,175 USD je Aktie sowie einem Umsatz in Höhe von 497,80 Millionen USD gerechnet.

Redaktion finanzen.at