RISE Aktie
WKN: 915677 / ISIN: JP3794400006
|
27.02.2026 14:38:00
Wholesale prices rise sharply and point to persistent inflation
The cost of wholesale goods and services rose at an accelerated pace in January for the second month in a row, suggesting persistent inflation could dog the economy at least through the early part of the new year.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!