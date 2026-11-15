GIFT Aktie
WKN DE: A2N7F9 / ISIN: JP3264860002
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15.11.2026 14:00:14
Who’s duping whom? Cut-price versions of luxury items are Christmas hit
From Aldi candles to Quince’s cashmere jumpers, cut-price versions of high-end sellers have gone mainstream. But is it fair?
For fans of the festive season nothing is more Christmassy than lighting a super-sized botanical candle with its trim of orange slices and berries.
But as the notes of cinnamon and clove fill the room will you be burning money spent on the White Company’s £95 “winter indulgence” candle that customers describe as the “scent of Christmas”. Or have you followed TikTok’s advice and bought the Aldi “dupe” for £25.Continue reading...
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Nachrichten zu GIFT INC. Registered Shs
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20.05.26
|Farage, crypto and the £5mn gift (Financial Times)
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