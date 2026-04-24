24.04.2026 11:00:06

Who’s Who in ‘Michael’: A Guide to the Characters

A new Michael Jackson biopic, with the star’s nephew Jaafar Jackson in the title role, is packed with famous musical figures. These are some of them.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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Der heimische Aktienmarkt notierte im Freitagshandel leichter, während sich der deutsche Leitindex letztlich seitwärts bewegte. Die Wall Street zeigt sich mit verschiedenen Vorzeichen. Die Börsen in Fernost fanden am Freitag keine gemeinsame Richtung.
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