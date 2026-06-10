Impact Holdings Aktie
WKN DE: A0RA7S / ISIN: GB00B3DFYL18
|
10.06.2026 08:48:41
WHSmith announces capital raise while warning of Iran war impact on profits
UK retailer plans to issue about a fifth of its existing share capitalWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!