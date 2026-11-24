Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
|
24.11.2026 11:15:02
Why 1 Billionaire Investor Just Poured $3 Billion Into Amazon, Meta, and Alphabet
Billionaire Stephen Mandel's Lone Pine Capital fund was busy loading up on shares of Amazon (NASDAQ:AMZN), Meta Platforms (NASDAQ:META), and Alphabet (NASDAQ:GOOGL) (NASDAQ:GOOG) in the third quarter, investing an estimated nearly $3 billion in the trio of hyperscalers. All three are now top-10 positions.
Let's look at what may have attracted Lone Pine to these AI stocks.
Image source: Getty Images.
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Nachrichten zu Meta Platforms (ex Facebook)
Analysen zu Meta Platforms (ex Facebook)
|06.11.26
|Meta Platforms Outperform
|Bernstein Research
|26.10.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|23.10.26
|Meta Platforms Overweight
|Barclays Capital
|22.10.26
|Meta Platforms Buy
|UBS AG
|22.10.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|06.11.26
|Meta Platforms Outperform
|Bernstein Research
|26.10.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|23.10.26
|Meta Platforms Overweight
|Barclays Capital
|22.10.26
|Meta Platforms Buy
|UBS AG
|22.10.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|06.11.26
|Meta Platforms Outperform
|Bernstein Research
|26.10.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|23.10.26
|Meta Platforms Overweight
|Barclays Capital
|22.10.26
|Meta Platforms Buy
|UBS AG
|22.10.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|30.07.26
|Meta Platforms Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.07.26
|Meta Platforms Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.04.26
|Meta Platforms Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
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Aktien in diesem Artikel
|Meta Platforms (ex Facebook)
|538,50
|-1,79%
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